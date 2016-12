Die Polizei hat am ersten Weihnachtsfeiertag aus einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf ein schwer misshandeltes Mädchen gerettet. Gegen den Stiefvater der Zwölfjährigen wurde am Montag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei ebenfalls am Montag mitteilte. Der 51-Jährige soll am ersten Weihnachtsfeiertag das Kind so malträtiert haben, dass es nach eigener Aussage während der Prügelattacken mehrmals bewusstlos geworden ist.



Laut Polizei war das Mädchen im Gesicht stark verletzt und hatte zudem starke Schmerzen im Oberkörper. Das Mädchen kam sofort ins Krankenhaus. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert. Die 34-jährige Mutter des Mädchens hatte sich zu der Frau geflüchtet.



Die drei jüngeren Geschwister des Mädchens spielten in einem Nebenzimmer, während die Schwerverletzte auf ihrem Bett lag. Die Mutter habe sich "relativ unbeeindruckt von dem Zustand ihrer Tochter" gezeigt, so die Polizei. Die Frau habe behauptete, nie etwas von den Misshandlungen mitbekommen zu haben. Ihr alkoholisierter Freund stritt laut Polizei sämtliche Vorwürfe ab. Er sitzt nun in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an.