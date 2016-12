Ein Mann hat einem anderen Mann nach einem Streit in einem Berliner Internetcafé ein Stück vom Ohr abgebissen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, waren die beiden Männer in dem Geschäft in Moabit in der Nacht aus bislang ungeklärter Tatasache aneinander geraten.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der bislang unbekannte, etwa 25 Jahre alte Tatverdächtige kurz nach Mitternacht versucht, dem 23-jährigen zweiten Mann eine Bierflasche auf den Kopf zu schlagen. Das konnte der junge Mann abwehren. Im weiteren Verlauf sei es zu einem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 23-Jährigen ein Stück vom Ohr abbiss. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend. Sein Opfer wurde in einem Krankenhaus behandelt.