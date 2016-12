Am Berliner U-Bahnhof Leopoldplatz (Wedding) ist in der Nacht zum Donnerstag ein 24-Jähriger von mehreren Angreifern zusammengeschlagen worden.



Er wurde mit Verletzungen an Kopf und Gesicht ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll ohne offensichtlichen Grund kurz nach Mitternacht aus einer Gruppe heraus attackiert worden sein. Zur Hilfe gerufene Polizisten nahmen die drei mutmaßlichen Schläger am Tatort fest.

Ihre Personalien wurden aufgenommen; anschließend kamen die Verdächtigen wieder frei. Die Tatverdächtigen sind den Angaben zufolge 16, 17 und 32 Jahre alt.

In letzter Zeit hat es immer wieder gewaltsame Übergriffe in der Berliner U-Bahn gegeben: Zuletzt versuchte eine Gruppe von Jugendlichen, einen Obdachlosen anzuzünden. Auch ein Tritt in den Rücken einer Frau sorgte für Empörung. In beiden Fällen konnten Verdächtige durch Bilder von Überwachungskameras gefasst werden.