Gina Berlin Dienstag, 27.12.2016 | 13:40 Uhr

Lieber rbb,

glauben Sie wirklich, dass jeder Leser weiß, wovon hier die Rede ist? Müssen Sie die Abkürzung "LGBTI" seit neuestem zwingend verwenden bzw. ist das irgendwo seit neuestem so vorgeschrieben? Oder ist das auch eines dieser neudeutschen Wörter, die man erstmal googeln muss, um sie zu verstehen? Was hat man früher in solchen Fällen geschrieben?

Hilfreich wäre zumindest, wenn Sie hinter "LGBTI" ein Sternchen setzen und die Erklärung unten an den Text hängen:

*) LGBTI: Abkürzung für den Personenkreis der "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersexual Persons"

Wobei das dann auch nur die des Englisch mächtigen Leser verstehen werden. Die 80jährige Oma z. B. dürfte sich nur wundern.