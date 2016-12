Ein Mann ist in Berlin von einer Straßenbahn überfahren und tödlich verletzt worden. Er sei noch im Gleisbett gestorben, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach überquerte der etwa 50-jährige Mann am frühen Samstagmorgen ein Straßenbahngleis in der Hansastraße in Weißensee. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der Mann die heranfahrende Tram. Der Fahrer der Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass die Bahn den Mann überrollte. Der Fahrer erlitt einen Schock.