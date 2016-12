Sound of Berlin - Spotify-Charts: Das hörten die Berliner Bezirke 2016

07.12.16 | 17:43 Uhr

Jeder Bezirk ist anders, aber bei der Musik sind sich die Berliner doch ziemlich einig. "One Dance" von Drake dominiert in fast allen Bezirken den Streamingdienst Spotify. Nur Lichtenberg und Treptow-Köpenick tanzen aus der Reihe.



Exklusiv für rbb|24 hat der Musikstreamingdienst Spotify den Sound der Berliner Bezirke 2016 ausgewertet. Hier können Sie sich durchklicken- und scrollen und herausfinden, was Ihr Bezirk hört. Ausgewertet wurde die über Spotify in Berlin gehörte Musik zwischen 1. Januar und 30. November 2016.



Friedrichshain-Kreuzberg

In #Xhain regieren Funk & Soul: Nirgendwo sonst wurde "This Girl" von Kungs vs Cookin' on 3 Burners so häufig gehört. Aber auch die Klassiker mit Coldplay und den Beatles sind im Szene-Bezirk auffällig.



Treptow-Köpenick

"One Dance" von Drake ist in nahezu allen Bezirk der meistgestreamte Song des Jahres. Doch Treptow-Köpenick hat sich für einen anderen Kanadier entschieden: Justin Bieber.



Stadtweit noch beliebter ist allerdings der meistgestreamte Künstler: Drake beherrscht alle Berliner Bezirke. Nur Treptow-Köpenick steht auf Musik aus der Region und hört vor allem die Künstler-Combo K.I.Z.. Die Berliner waren 2011 und 2016 für die Wahl zum Abgeordnetenhaus angetreten - allerdings in Friedrichshain-Kreuzberg.



Mitte

In Mitte scheinen sie auf schnelle Autos zu stehen - nirgendwo sonst steht der Song "Fast Car" von Jonas Blue so weit oben in der Liste der gestreamten Songs. In Mitte ebenfalls stark: Coldplay landet auf Platz 2 der Künstler.



Charlottenburg-Wilmersdorf

Charlottenburg-Wilmersdorf ist der Durchschnittsbezirk schlechthin: Drake, Rihanna, Coldplay, dazu der Song "One Dance" von Drake auf der 1.



Lichtenberg

In Lichtenberg arbeiten sie offensichtlich am liebsten von zu Hause aus: "Work from Home" von Fifth Harmony steht hier auf Platz 1 - der Titel taucht sonst in keinem anderen Bezirk unter den Top5 auf. Auch K.I.Z. ist hier stark.



Marzahn-Hellersdorf

Wer ist ZAYN? Und wer ist Alligatoah? Diese Frage werden sich die anderen Bezirke stellen, wenn sie auf die Jahrescharts von Marzahn-Hellersdorf schauen.



Neukölln

In Neukölln fröhnt man der Vaterliebe und hört besonders gern das Lied "Oft gefragt" der Musiker AnnenMayKantereit. Es ist ein Song, den die Kölner aus Dankbarkeit für ihren Erzeuger geschrieben haben. Anfang 2016 war David Bowie verstorben - in Neukölln lebt seine Musik aber weiter: Er ist der drittmeist gehörte Künstler. Mit dem Bezirk verbindet den Musiker eine spezielle Beziehung: Auf der 1977 erschienen Platte "Heroes" hat Bowie dem Kiez einen Instrumentalsong gewidmet.



Pankow

Justin Timberlake hat mit "Can't stop the feeling" einen vermeintlichen Sommerhit produziert. Nur: Das Lied interessiert in allen Bezirken offenbar niemanden. Nur Pankow bildet hier die Ausnahme und schiebt den Song auf Platz 4. Auch auffällig: AnnenMayKantereit ist unter den Top 5, was die Gruppe sonst nur in Neukölln schaffte.



Reinickendorf

"I Took A Pill in Ibiza" singt Mike Posner und wird damit in Reinickendorf am viertmeisten gehört. Ob der Song das Lebensgefühl im Nordwesten verkörpert? Unter den Top 5 Musikern der Reinickendorfer finden sich außerdem gleich zwei Deutschrapper: K.I.Z. und Kollegah.



Tempelhof-Schöneberg

1989 veröffentlichte The Cure den Song Lullaby. 2016 ist er der zweitmeist gehörte Track im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. David Bowie hat zwar in Schöneberg gelebt, einen nachhaltigen Eindruck scheint er aber auf den Bezirk nicht gemacht zu haben. Anders als im Nachbarbezirk Neukölln schafft es der Anfang 2016 verstorbene Musiker nicht einmal in die Top 15. Mit Drake, Rihanna und Justin Bieber dominieren stattdessen Musiker, die auch berlinweit die drei ersten Plätze belegen.



Steglitz-Zehlendorf

In Steglitz-Zehlendorf dominiert wieder Drake: "One Dance" ist der meist gestreamter Song und der Hip Hopper auch unter den Musikern auf Platz eins. Dann wird es Elektro-poppig: "Faded" des norwegischen DJs und Produzenten Alan Walker ist bei den Songs auf Platz 2.



Spandau

Bei den beliebtesten Songs tut sich in Spandau wenig überraschendes auf. Mit Reinickendorf hat der Bezirk die Vorliebe zu Mike Posners "I Took A Pill in Ibiza" gemeinsam. Wie in jedem Bezirk - außer Treptow-Köpenick und Lichtenberg - ist "One Dance" von Drake der meist gehörte Song. Der kanadische Popsänger Shawn Mendes ist unter den Top 5 Musikern in Spandau - so beliebt ist er in keinem anderen Berliner Bezirk.



Ganz Berlin