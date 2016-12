Ein Prozess um den sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen durch einen Trainer ist am Donnerstag am Cottbuser Landgericht ins Stocken geraten. Dem Mann aus Finsterwalde wird der mehrfache sexuelle Missbrauch ihm anvertrauter Sportlerinnen vorgeworfen. Diese waren zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt acht bis 13 Jahre alt.



Der Angeklagte hatte den Missbrauch zu Prozessbeginn bereits gestanden. Am Donnerstag fand die Zeugenvernehmung eines Mädchens unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Doch aus dem nachfolgenden Prozessverlauf wurde klar, dass das mutmaßliche Opfer erhebliche Erinnerungslücken hat und offenbar nichts mehr von einem Missbrauch weiß.

Zudem muss während der Zeugenvernehmung offenbar die Staatsanwältin belastet worden sein. Sie soll dem Mädchen vor ihrer Aussage gedroht haben. Im Januar soll deswegen nun die Staatsanwältin in den Zeugenstand treten - mit Videoaufnahmen der Befragung des Mädchens.