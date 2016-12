Die Finalisten traten in zwei Durchgängen im Anzug und in Jeans mit freiem Oberkörper vor eine Jury. Fünf davon bestritten die Endrunde. Brandenburg war sogar mit zwei jungen Männern - "Mister Brandenburg" und "Mister Ostdeutschland" - angetreten, die sich jedoch nicht unter den ersten Dreien durchsetzten. Beide stammen aus dem gleichen Ort: aus Königs Wusterhausen.



Die diesjährige Wahl löste zudem eine Debatte über das Regelwerk zum "Mister Germany" aus. So war ein 22-jähriger Bewerber aus Mecklenburg-Vorpommern in der Landeswahl als Sieger nachgerückt. Der zunächst Erstplatzierte hatte seinen Titel abgeben müssen, weil er Vater einer vierjährigen Tochter ist und dies nicht der Satzung der MGC entspricht. Auf der Internetseite des Ausrichters MGC heißt es, die Bewerber müssten zwischen 16 und 29 Jahren, ledig und kinderlos sein sowie eine deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Der neue "Mister Germany" sagte, er fände es nicht schlimm, wenn das Regelwerk verändert würde und künftig ältere Männer oder auch Väter an dem Schönheitswettbewerb teilnehmen könnten. Ralf Klemmer, Geschäftsführer der MGC, kündigte an, über eine entsprechende Satzungsänderung Gespräche führen zu wollen.