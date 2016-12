Der Fund könnte Einblicke in die Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters geben: Am Mittwoch wurde Brandenburgs bisher größter Münzschatz der Öffentlichkeit vorgestellt. Es gibt bereits Vermutungen, warum er vor rund 600 Jahren vergraben wurde.

Der bisher größte Münzschatzfund in Brandenburg ist am Mittwoch in Altlandsberg (Märkisch-Oderland) der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Die brandenburgische Kunstministerin Martina Münch (SPD) sagte, die rund 7.500 wertvollen Geldstücke aus dem Mittelalter seien für die historische Forschung außerordentlich wichtig.



Die Münzen aus Gold und Silber sowie Hohlpfennige stammen aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Sie waren Anfang November bei einer planmäßigen Ausgrabung auf dem Gelände des ehemaligen Schlossgutes entdeckt worden.