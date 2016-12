Die Berliner Polizei erzielt einen Ermittlungserfolg gegen die Drogenszene vom Görlitzer Park. Bei Hausdurchsuchungen stellte sie am Freitag rund 19 Kilogramm Marihuana und eine hohe fünfstellige Bargeldsumme sicher. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden zwei 18-Jährige festgenommen.

Die beiden Festgenommenen stehen laut Polizei im Verdacht, nahezu täglich Drogenhändler im Görlitzer Park beliefert zu haben. Sie werden außerdem verdächtigt, auch andere Abnehmer mit den Drogen versorgt zu haben. Das Marihuana hätten sie dazu selbst aus den Niederlanden eingeführt. Sie sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Seit Monaten ermittelt die Berliner Polizei wegen des Drogenhandels im Görlitzer Park in Kreuzberg. Im Zuge dieser Ermittlungen hatte sie gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Freitag Wohnungen in den Berliner Ortsteilen Friedrichsfelde, Gesundbrunnen, Neu-Hohenschönhausen und Lankwitz durchsucht. Dabei stellten sie Beweismittel sicher.