Bei Ankunft am Zentralen Omnibusbahnhof

Die Berliner Polizei hat am Samstag den 27-jährigen Mann festgenommen, der eine junge Frau am U-Bahnhof Hermannstraße die Treppe hinuntergetreten haben soll. Am Zentralen Omnibusbahnhof ZOB holten ihn Zielfahnder aus einem Bus.