Nach Festnahme am ZOB Berlin

Nachdem Zielfahnder der Berliner Polizei den mutmaßlichen U-Bahn-Treter am Zentralen Omnibusbahnhof festgenommen haben, wird er am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird schwere Körperverletzung vorgeworfen - aber auch ein Tötungsdelikt werde geprüft.

Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine Frau im Berliner U-Bahnhof Hermannstraße wird der mutmaßliche Täter am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Dem Festgenommenen soll dann auch der Haftbefehl verkündet werden - der lautet auf gefährliche Körperverletzung lautet. Auch ein Tötungsdelikt werde geprüft.

Eine abschließende rechtliche Bewertung sei jedoch erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahren möglich, sagte Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, rbb|24.



Zielfahnder des Landeskriminalamtes Berlin hatten den Mann am Samstagnachmittag den Angaben zufolge gegen 16:30 Uhr bei seiner Ankunft am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin-Charlottenburg noch im Bus sitzend angetroffen und festgenommen. Der Bus soll laut der Staatsanwaltschaft aus Frankreich gekommen sein.