Fast 1.000 Läufer in Michendorf dabei

Joggen im Mantel? Wohl kaum die optimale Bekleidung für den ambitionierten Läufer. Wenn aber gleich 1.000 Sportler mit roten Mänteln und Zipfelmützen unterwegs sind - dann liegt das am Michendorfer Nikolauslauf.

Fast 1.000 Läuferinnen und Läufer haben am Nikolausrennen am Sonntag in Michendorf teilgenommen. Das Tragen eines Nikolauskostüms bestehend aus Mantel und Mütze war beim Lauf Pflicht, aber bei Temperaturen um den Gefrierpunkt war die zusätzliche Kleidungsschicht sicherlich auch sehr willkommen. Kombiniert wurden die überwiegend roten Mäntel mit Laufschuhen und Jogginghosen.

Zwischen dem vielen Rot war auch das eine oder andere gelbe Nikolaus-Outfit zu erkennen: Die rbb-Radiowelle Antenne Brandenburg hatte Startnummern verlost und die gelbe Kostümierung gleich dazugeliefert.