Ein Notruf aus der Max-Beckmann-Oberschule in Reinickendorf hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Rund 1.000 Schüler mussten kurzzeitig das Gebäude verlassen. Die Polizei gab jedoch Entwarnung: Auslöser des Notrufs war ein Defekt.

Ein Notruf an der Max-Beckmann-Oberschule in Berlin-Reinickendorf hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Grund dafür war ein technischer Defekt im Fernlösegerät der Alarmanlage, wie die Polizei per Twitter bekanntgab.



Beamte hatten das gesamte Schulgelände durchsucht und bereits schnell Entwarnung gegeben, ohne den genauen Grund des Alarms zu kennen. Die und 1.000 Schüler konnten mit ihren Lehrern das Gebäude unversehrt verlassen.

Zuvor hatte es Meldungen über einen Amok-Lauf gegeben. Laut Medienberichten waren zahlreiche Rettungswagen und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort. Teile des Eichborndamms und der Auguste-Viktoria-Allee wurden wegen des Einsatzes gesperrt.