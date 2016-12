Audio: Inforadio | 22.12.2016 | Thomas Rautenberg

Suppenbus der Obdachlosenhilfe - Kochen was das Zeug hält

25.12.16 | 08:33 Uhr

Heißes Essen und warme Kleidung - besonders dringend brauchen das im Winter Menschen ohne Wohnung. Die Helfer von der Berliner Obdachlosenhilfe müssen deshalb gerade besonders viel Essen zubereiten, bevor sie mit ihrem Suppenbus auf Tour gehen. Von Thomas Rautenberg



Es ist Vormittag, und die Temperatur liegt noch immer unter Null Grad. In der Vereinsküche der Berliner Obdachlosenhilfe im Wedding dagegen ist es vor Hitze kaum auszuhalten. Pfannen stehen auf dem Feuer, ein riesiger 60-Liter-Topf wird nach und nach mit angebratenen Zwiebeln, Möhren, Paprika und Lammfleisch befüllt. Der 30-jährige Florian steht am Herd, geschickt hat er die Pfannen und Töpfe im Griff. Er hat heute die Verantwortung, erzählt er, und für die Tour kann er dann auch die anderen Stammhelfer einteilen: "Wenn alles optimal läuft und alle Schichten belegt sind, dann sind wir drei bis vier Leute von den Stammhelfern. Und dazu kommen dann noch extrem viele Helfer, die nicht immer dabei sind."

16 Leute zum Kochen und packen

Heute werden es insgesamt 16 Leute sein, die entweder mit Florian Gemüse und Fleisch schneiden und das warme Essen oder die Stullenpakete zubereiten. Das sind alles Lebensmittelspenden, die der Verein kostenlos erhält, sagt Florian: "Jeden Dienstag kriegen wir eine Lieferung von der Tafel. Und das andere holen wir uns bei Foodsharing ab. Und dann bekommen wir eben die Lebensmittel, die die Gemüsehändler oder Supermärkte nicht mehr verkaufen können." Anders könnte der Verein den Suppenbus auch gar nicht finanzieren, sagt Florian. Und das Essen sei in einwandfreiem Zustand. Florian, oder Flo, wie er im Verein genannt wird, ist gelernter Koch und macht gerade seinen Küchenmeister. Zum Plaudern hat er allerdings kaum Zeit. Lammgulasch muss zubereitet werden, dazu eine riesige Schale Gemüse-Couscous. Alles in allem gut 200 Portionen. Im Nebenraum der Küche schmieren einige Helfer Schmalzstullen, legen Käse und ein frisches Salatblatt oben drauf. Andere schnippeln eimerweise Weintrauben zu einem Obstsalat. Nebenan sitzt der 22-jährige Politikstudent Frieder vor einem Computer. Er macht das Büro und wirbt im Internet um Spenden - auch das muss sein. Gerade schreibt sich Frieder auf Facebook seinen Frust von der Seele: Gestern hat er im Hansa-Viertel an einer öffentlichen Diskussion mit dem SPD-Abgeordneten Thomas Isenberg teilgenommen. Der will Obdachlose aus seinem Wahlbezirk in Mitte verdrängen und will auch die Tour zum Hansaplatz unterbinden – dort verteilt der Suppenbus jeden Sonntag auf einem Parkplatz Essen an Obdachlose und Arme. Jetzt wolle der SPD-Politiker die Besitzer des Parkplatzes anschreiben und sie auffordern, das zu untersagen. Ihn macht das wütend, sagt Frieder.

Der Verein sucht größere Räume

Zumal die Nachfrage nach dem kostenlosen Essen enorm ist. Eigentlich würde der Verein gern eine ständige Suppenküche einrichten, und auch eine Beratung für Obdachlose anbieten. Dafür sucht er schon seit längerem nach größeren Räumen – bisher ohne Erfolg, sagt Florian: "Es ist sehr schwierig, denn wer will schon Obdachlose in der Nachbarschaft haben?"

Tourchef Martin

Tourchef Martin mag organisiertes Chaos

Inzwischen ist es 17 Uhr und die Helfer treffen die letzten Vorbereitungen für die Tour mit dem Suppenbus. Stapeln Wärmeboxen in das Fahrzeug, stellen Brot- und Kleiderkisten, Kaffee- und Teekannen dazu. Es herrscht ein unglaubliches Gewusel, jeder scheint dem anderen im Weg zu stehen, doch Tourchef Martin behält die Übersicht: "Für mich ist das Entspannung. Ich mag das, denn das ist ein durchorganisiertes Chaos und macht viel Spaß.

Martin ist 33 Jahre alt, im Hauptberuf Notarzt und häufig mit dem Rettungswagen unterwegs. Einmal die Woche setzt er sich in seiner Freizeit ans Lenkrad des Suppenbusses. So bringt er Hilfe, sagt er, die er als Arzt nicht geben kann: "Diejenigen, die zu mir kommen, entlasse ich nach einer Behandlung wieder nach Hause. Aber wohnungslose Menschen muss ich auf die Straße entlassen. Für mich als Arzt ist das mit meinem Berufsbild schwierig, das kann ich nur sehr schwer mit mir vereinbaren."

Wir kommen am Leopoldplatz an, am Käfig, wie die Einheimischen das kleine, abgezäunte Gelände nennen, an dem sich die obdachlosen Menschen treffen. Auf einer Tischtennisplatte aus Stein wird im Nu die Essensausgabe vorbereitet. 30, 40 Bedürftige warten schon. Orhan steht etwas abseits, hat sich eine große Schale Lammgulasch mit Reis geben lassen. Der 65-Jährige passt nicht recht ins Bild mit seinem dunklen Mantel, der Schiebermütze und den frisch geputzten Schuhen. Und doch gehört Orhan zu den Stammkunden am Suppenbus, er ist von dem Angebot begeistert: "Die kochen sehr gut. Es ist schön, dass sie hierher kommen, jeden Mittwoch und jeden Samstag." Heute ist Orhan besonders glücklich, denn der Obdachlosenverein hat ihm eine Wohnung vermitteln können. In ein, zwei Monaten, sagt er, ist es soweit: "Dann geht´s endlich wieder aufwärts! Dann können mich auch meine Kinder mal besuchen kommen." Notarzt Martin steht derweil am Wagen und verteilt Bettwäsche, Hosen und warme Jacken. Manche bekommen auch einen neuen Schlafsack.

Obdachlose warten am Alexanderplatz auf Essen.

"Man muss den Leuten auch mal zuhören"

Dann heißt es Einsteigen und es geht weiter zum Alexanderplatz. Warmes Essen ist das eine, sagt Martin auf der Fahrt. Ebenso wichtig ist es aber, den Leuten einfach mal zuzuhören: "Die Wahrnehmung, dass sie als Menschen wahrgenommen werden egal, ob sie sich gewollt oder ungewollt in einem Bereich am Rande der Gesellschaft bewegen. Es sind Menschen und sie verdienen auch ein Gespräch auf Augenhöhe."

Umso mehr ärgert es Martin, wenn ausgerechnet Sozialdemokraten wie Isenberg diese Menschen einfach nur weg haben wollen. Bis zu Zehntausend Obdachlose sollen inzwischen in den Berliner Straßen leben. Genauere Zahlen gibt es nicht. Über alles wird in dieser Stadt eine Statistik geführt, sagt Martin, aber nicht über die Zahl der Ärmsten der Armen.

Riesenandrang auch auf dem Alex

Auch auf dem Alex werden wir schon erwartet. Im Schatten des Fernsehturms haben sich 50, 60 Obdachlose in einer langen Schlange aufgestellt. Die meisten von ihnen kommen aus Osteuropa, sind Russen oder Polen. Die Stimmung ist gereizt. Mitten drin steht Bille mit dem Teller in der Hand. Sie lebt mit ihrem Freund irgendwo im Revier zwischen Alex und Jannowitzbrücke. Mittwochs und Samstags, wenn der Suppenbus kommt, ist sie schon ab Nachmittags am Fernsehturm, um das Gratisessen nicht zu verpassen: "Wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit – das ist schon viel wert, gerade jetzt, zu dieser Jahreszeit." Bille hat aufgegessen und zieht weiter durch die eiskalte Nacht. Auch Martin und seine Helfer haben die Sachen wieder zusammengepackt und im Wagen verstaut. Der Hilfstross zieht weiter zum „Kotti“, der letzten Station am heutigen Abend. In drei Tagen geht es wieder los - mit Essenkochen, Stullenschmieren und einer abendlichen Tour durch halb Berlin.