Es ist bereits der 200. Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der seit 1990 in Oranienburg unschädlich gemacht wird: Am Mittwoch müssen wegen der Entschärfung wieder einmal 10.000 Menschen Wohnungen und Büros verlassen. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Von Torsten Sydow

Am Mittwoch soll in Oranienburg Bombe Nummer 200 seit 1990 unschädlich gemacht werden. Etwa 10.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, sagt Vize-Bürgermeister Frank Oltersdorf. Aufgeregt sei man nicht direkt. Doch "eine gewisse Spannung ist schon da. Jede Bombe hat ihre Eigenart. Wir müssen ja auch aufpassen, dass da keine Routine entsteht", so Oltersdorf.

Der zu entschärfenden Bombe Nummer 200 kommen Sprengmeister André Müller und seine fünf Teammitglieder am nächsten. "Wir sitzen selber nicht mehr in der Bombe. Wir haben eine Wasserschneidanlage, die den Zünder heraus schneidet. Wir müssen diese Anlage natürlich positionieren. In dem Fall unter der Bombe", so der Sprengmeister. "Das ganze wird Videoüberwacht und wir befinden uns diesmal in einer Entfernung von 300 Metern", so Müller weiter.

Wichtig sei die volle Konzentration. Denn "nicht alle Entschärfungen klappen". Es gäbe auch Umstände, wo man in eine Sprengung übergehen müsse. Wenn beispielsweise der Zünder nicht mehr aus der Bombe herausgenommen werden könne. "Dann bleibt die Sprengung als letztes Mittel der Wahl".