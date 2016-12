Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Montag die Leiche eines 25-jährigen Mannes aus der Spree geborgen. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte eine Sprecherin dem rbb. Weitere Erkenntnisse zur Todesursache und Todeszeitpunkt lägen noch nicht vor. Auch die Identität des Mannes ist noch nicht geklärt.



Nach Informationen der "B.Z." hatten offenbar Besucher des Radialsystems in der Holzmarktstraße am späten Sonntagabend die Leiche in der Spree entdeckt und die Polizei verständigt.