Überfall in Neukölln

Mit der Veröffentlichung eines Videofilms von einem Banküberfall sucht die Berliner Polizei nach zwei Räubern. Die zwei Männer überfielen am 10. Oktober eine kleine Bankfiliale in der Karl-Marx-Straße in Neukölln. Sie waren maskiert und bedrohten eine Bankangestellte mit einer Pistole.

Einer der Männer zeigte kurz sein Gesicht, wie auf den am Dienstag präsentierten Fotos und dem Film aus der Überwachungskamera zu sehen ist. Die beiden Männer flohen mit ihrer Beute auf Fahrrädern.