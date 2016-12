In Berlin-Kreuzberg hat es am Donnerstagmittag einen größeren Polizeieinsatz mit einem Spezialeinsatzkommando gegeben. Viele Polizisten, einige davon schwer bewaffnet, waren an der Aktion in der Gneisenaustraße nahe dem Mehringdamm beteiligt.

Eine Polizeisprecherin sagte dem rbb, mehrere Personen seien festgenommen worden. Einzelheiten nannte sie nicht. Die Polizei sprach vom "Verdacht der räuberischen Erpressung".



Auf dem Mittelstreifen der Gneisenaustraße standen nach dem Einsatz ein Transporter und eine Limousine mit tschechischen Nummernschildern, denen der Einsatz galt. Die Spurensicherung der Polizei untersuchte die Umgebung.