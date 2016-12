26-Jähriger gesteht sexuelle Übergriffe in Steglitz

Prozess um Übergriff auf sechs Frauen in Berlin

Ein 26-jähriger Mann hat am Donnerstag eine Serie von sexuell motivierten Übergriffen auf junge Frauen in Berlin zugegeben. Vor dem Berliner Landgericht sagte der Angeklagte zu Prozessbeginn, er schäme sich für die Taten.



Die sechs Opfer, 19 bis 25 Jahre alt, wurden Ermittlungen zufolge zumeist im Stadtteil Steglitz attackiert. Eine Frau habe der Angeklagte vergewaltigt. Mehreren Geschädigten sei es gelungen, den Angreifer in die Flucht zu schreien.