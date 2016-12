Rabbiner im Berliner Tatort - "Ich bin Amateur"

11.12.16 | 08:35 Uhr

Im Berliner "Tatort" am Sonntag hat ein echter Rabbiner seinen Auftritt. Denn der Sohn der Ermittlerin - gespielt von Meret Becker - feiert seine Bar Mitzwa. Langfristig sei die Schauspielerei aber nichts für ihn, sagt Walter Rothschild. Von Michael Hollenbach

Walter Rothschild sieht aus, wie man sich einen Rabbiner so vorstellt: kräftiger Bart, hohe Stirn, eine Brille und fast immer mit schwarzer Kopfbedeckung - mal eine Melone, mal eine Baskenmütze, mal eine Kippa. Also prädestiniert fürs Fernsehen. "Ursprünglich wurde ich gebeten, für ein Filmprojekt Berater zu sein. Ich wusste erst nicht, für welches", erinnert er sich. "Ich habe inzwischen gelernt: Zuerst schreibt man das Drehbuch, und dann fragt man einen Berater, was relevant ist."

Der Sendetermin ARD Fernsehen | 11.12.2016 | 20:15 - Tatort: Dunkelfeld Noch immer ist unklar, was es mit Karows Vergangenheit und dem Tod seines Partners Gregor Maihack auf sich hat. Bei ihrem vierten Einsatz konzentrieren sich Rubin und Karow darauf, endlich den Schlüssel zu all den offenen Fragen zu finden - das geheimnisvolle Handyvideo ...



Der Rabbi soll den Rabbi spielen

Die Produzenten wollten wissen, wie man im liberalen Judentum eine Bar Mitzwa feiert, denn die von Meret Becker gespielte Tatort-Kommissarin ist Jüdin, und in der Folge am Sonntag feiert ihr Sohn Kaleb seine Bar Mitzwa. Als die Filmemacher Walter Rothschild sahen, war ihnen schnell klar: Dieser Rabbi muss den Rabbi im Tatort spielen. Walter Rothschild sagte zu und stand an vier Drehtagen vor der Kamera. "Bar Mitzwa ist diese Zeremonie, bei der ein Junge mit 13 Jahren offiziell zum Erwachsenen wird", erklärt der Rabbi. Bei der Zeremonie müsse er zeigen, dass er aus der Thora-Rolle lesen kann, das Gelesene übersetzen und interpretieren kann. "Ein bisschen wie eine Führerscheinprüfung."

"Man steht herum, und es ist oft langweilig."

Die Produzenten haben sich ganz bewusst eine liberale Gemeinde ausgesucht, sagt der Rabbiner. Denn im Drehbuch wolle die Mutter bei der Zeremonie eine aktive Rolle spielen. "Das ist nicht in allen Synagogen in Deutschland üblich, aber bei den liberalen schon." Auch Schauspielerin Meret Becker hat, die selbst jüdische Wurzeln hat: "Ich bin damit nicht aufgewachsen, finde es aber ganz spannend, irgendwas ist in der Kultur", sagt sie. Walter Rothschild freut sich über die Chance, einem breiten Fernsehpublikum ein wenig aus dem Leben einer liberalen jüdischen Gemeinde zeigen zu können. Aber Ambitionen auf eine Schauspielerkarriere hat der 62-Jährige nicht. "Man steht herum, und es ist oft langweilig." Die Szenen würden immer wieder wiederholt: "Können Sie bitte diese Tür öffnen, von der anderen Seite öffnen, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer", erinnert er sich. "irgendwann hat man keine Lust mehr. Ein echter Profi muss damit arbeiten, aber ich bin Amateur."

Unkonventioneller Stil – der aneckt

Er ist ein Rabbiner mit Ecken und Kanten, der in jüdischen Gemeinden in Berlin und Schleswig-Holstein seinen Dienst quittieren musste, weil er – wie er sagt - nicht bereit gewesen sei, alles mitzumachen. Nun tanzt der Wahl-Berliner auf vielen Hochzeiten: zum Beispiel als Kabarettist und als Sänger in einer Jazzband. Nicht jedem seiner Rabbinerkollegen passt dieser unkonventionelle Stil. Er sieht das gelassen: "Ich bin freiberuflich, ich entscheide für mich, ich habe den großen Chef über mir, den 'Big Chief'. Die kleinen Chefs hier sind nicht so wichtig." Demnächst will Rothschild in Berlin eine jüdische Beratungspraxis eröffnen, ein Buch mit Kurzgeschichten erscheint in diesen Tagen, an zwei Biographien und Romanen sitzt er noch. Und er ist als freiberuflicher Rabbiner tätig – nicht nur im Tatort.