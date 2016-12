Radioeins-Moderator Volker Wieprecht ist am Montag nach vielen Jahren im Radiogeschäft auf die Probe gestellt worden. Er musste live im Radio einen sechs minütigen Technikausfall überbrücken, auch für einen Medienprofi alles andere als Alltag. Pannen haben aber auch schon die größen Medienmomente hervorgebracht. Man denke nur an das fehlende Tor von Madrid in der Champions League 1998. Damals haben Marcel Reif und Günter Jauch 76 Minuten live im Fernsehen überbrücken müssen, bis ein neues Tor aus einem anderen Stadtteil in das Bernabeu-Stadion abgeliefert und befestigt wurde. Am Ende brachte es den beiden Kommentatoren sogar den Grimme Preis ein.

6.08 Minuten ging in der Sendung von Wieprecht am Montagmittag nichts mehr. Sämtliche Knöpfe reagierten nicht aufs Drücken - also plapperte Wieprecht drauf los. Er erzählte einen Witz, er setzte die Hörer darüber in Kenntnis, wie viele Techniker inzwischen in seinem Studio sind und spielte eine Not-CD ab, die dann irgendeinen Reggae-Song in den Äther schickte, was ihm vom Stil her nicht gefiel - ein Wunschkonzert ist ein Technikausfall wahrlich nicht. Dann ließ sich auch die Not-CD nicht mehr stoppen, die einen Drum and Bass-Song hinterher sendete und Wieprecht damit ein treibendes Musikbett bescherte. Der ließ sich nicht verunsichern und forderte schließlich einen Lötkolben, einen Assistenten, eine Flasche Bier, einen Werkzeugkasten - und eine neue Sendung.