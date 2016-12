So führen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke durch ihre Amtssitze Rotes Rathaus und Staatskanzlei, Dirigent Sir Simon Rattle gibt Einblicke in die Proben der Berliner Philharmoniker und Sternekoch Tim Raue lädt zum gemeinsamen Kochen in sein Kreuzberger Restaurant ein. An jeder Entdeckung nehmen Zuschauer sowie je ein prominenter Pate teil. Insgesamt werden rund 1.000 "Entdeckerplätze" verlost.