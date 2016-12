Von Montag bis Sonntag fahren auf der Strecke zwischen Bernau und Lichtenberg keine Züge der Linie RB24. Stattdessen verkehren Busse, wie die Bahn mitteilte. Sie weist darauf hin, dass die Busse etwa 35 Minuten später in Lichtenberg ankommen.

Von Lichtenberg in Richtung Eberswalde fahren die Busse 26 Minuten früher als nach dem regulären Fahrplan ab, um in Bernau den Anschluss an Züge nach Eberswalde zu schaffen, die ebenfalls später abfahren - hier sind es 11 Minuten.



Es soll ein zusätzlicher Bus von Berlin-Lichtenberg (ab 21:41 Uhr) bis Bernau (an 22:29 Uhr) fahren. Von diesem Bus besteht in Bernau Anschluss an den Schienenersatzverkehr nach Eberswalde.