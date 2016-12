Eine Weichenstörung am Bahnhof Ostkreuz in Friedrichshain hat am Freitagmorgen für Behinderungen beim Berliner S-Bahn-Verkehr auf der Ost-West-Strecke gesorgt. Die Züge der S5, S7 und S75 konnten nach Angaben der S-Bahn Berlin zwischen den Bahnhöfen Lichtenberg und Warschauer Straße nicht eingesetzt werden.

Die S5 endete von Osten kommend in Lichtenberg, vom Westen her an der Warschauer Straße. Die S7 fuhr nur bis Lichtenberg sowie zwischen Ostbahnhof und Potsdam Hauptbahnhof. Die S75 endete von Norden kommend in Lichtenberg und bediente dann nur den Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Westkreuz. Die Linie verkehrte nur im 20-Minuten-Takt.

Auf Nachfrage von rbb|24 erklärte eine S-Bahn-Sprecherin, dass die Einschränkungen zwischen 4 Uhr und 5:45 Uhr angedauert haben. Mit einem Weichenschloss konnte die Weiche so bearbeitet werden, dass sie sicher überfahren werden konnte. Nun soll sie im laufenden Betrieb repariert werden. Gegen 7 Uhr habe es zudem einen Notarzteinsatz in Fredersdorf gegeben, die Linie S5 war deshalb zwischen Hoppegarten und Strausberg für rund 30 Minuten unterbrochen.



Korrektur: In einer früheren Version dieses Beitrags war von einer Signalstörung die Rede. Es handelte sich aber um eine Weichenstörung. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.