Wer in Berlin ein gefährliches Tier als Haustier halten will, braucht eine Genehmigung der Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter in den Bezirken. Deshalb gibt es genaue Statistiken über Pythons, Skorpione, Boas und Giftspinnen.

307 Giftschlangen, Spinnen und Co. waren es berlinweit im Jahr 2015. In Spandau gab es die meisten gefährlichen Tiere, in Steglitz-Zehlendorf hingegen kein einziges. 15 Genehmigungen an sachkundige Halter wurden im vergangenen Jahr erteilt.