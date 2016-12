Ein Schornsteinfeger hat eine Frau aus einer brennenden Wohnung in Berlin-Kreuzberg gerettet. Bei dem Wohnungsbrand im fünften Stock eines Hauses in der Urbanstraße erlitt die Frau Verbrennungen und eine schwere Rauchgasvergiftung.

Der Schornsteinfeger arbeitete am Freitag zufällig an einem Haus in der Nähe und holte die Frau aus der brennenden Wohnung, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Er trug dabei selbst eine Rauchvergiftung davon, musste allerdings, anders als die Gerettete, nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer griff auf das Dach des Wohnhauses über. Die Urbanstraße war bis in den Nachmittag in beide Richtungen gesperrt.