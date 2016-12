Schuldneratlas 2016 - Mehr Überschuldete in Brandenburg, weniger in Berlin

06.12.16 | 14:39 Uhr

Berlin hat neben Bremen bundesweit die meisten Bürger mit Schulden. Allerdings sank die Quote der Berliner mit hohen Außenständen Jahr leicht. In Brandenburg dagegen stieg die Zahl der Schuldner. Der Schuldenstand bereitet vor allem in den kreisfreien Städten Sorgen.



Die Zahl der überschuldeten Personen ist in Berlin leicht zurückgegangen, in Brandenburg dagegen weiter gestiegen. Das geht aus dem SchuldnerAtlas des Firmendienstleisters Creditrefom hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Zum Stichtag 1. Oktober 2016 wurden rund 373.000 Erwachsene in Berlin als überschuldet registriert. Das entspricht einem Rückgang um 0,8 Prozent binnen eines Jahres, heißt es in dem Bericht. Die Quote beträgt jetzt rund 12,7 Prozent.



In Brandenburg gab es rund 212.500 Überschuldete. Das sei der höchste Stand seit 2008, hieß es. Damit war jeder zehnte Brandenburger überschuldet. Die Schuldnerquote stieg demnach von 10,04 Prozent auf 10,14 Prozent. Die niedrigste Überschuldungsquote verzeichnete das Unternehmen in Bayern (7,35), die höchste in Bremen (14,01). Gesunken ist sie nur in drei Bundesländern: Saarland, Berlin und Bremen.



Auch das Land im Minus Gesamtverschuldung gesunken - Brandenburg hat zweithöchsten Schuldenstand im Osten Mit mehr als 18 Milliarden Euro steht Brandenburg in den roten Zahlen. Die Mark bringt es damit auf die zweithöchsten Schulden in Ostdeutschland. Dafür verzeichnet das Land laut dem Statistischen Bundesamt weniger Schulden als im Vorjahr. Das hat wohl aber eher erhebungstechnische Gründe.



Hoher Schuldenstand als späte Folge der Finanzkrise von 2008

Als Gründe für die verstärkte Kreditaufnahme in Brandenburg führt der SchuldnerAtlas unter anderem die Nachwirkungen der Wirtschaftskrise 2008 und 2009 sowie den Wunsch mitzuhalten an. Kämen dann noch Erkrankungen, Trennung oder Arbeitslosigkeit dazu, drohe die Gefahr der Überschuldung. Als überschuldet gilt, wer seine Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ausgleichen kann.



Hochverschuldet sind viele Menschen in Brandenburg/Havel

Beim Blick auf die einzelnen Landkreise Brandenburgs verzeichnete die Creditreform in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin (plus 0,46 Prozentpunkte), in der Uckermark (plus 0,39 Prozentpunkte) und der Prignitz (plus 0,36 Prozentpunkte) starke Anstiege. Die höchste Verschuldungsquote allerdings gibt es in Brandenburg an der Havel (16,05 Prozent), in Frankfurt (Oder) (12,75 Prozent) und im Landkreis Ostprignitz-Ruppin (12,45 Prozent). Besonders groß war der Anstieg dem Atlas zufolge in jenen Fällen, die wegen Zahlungsunfähigkeit vor Gericht landen und häufig in die Privatinsolvenz führen.



Wedding tief im Minus

Bei einem genauen Blick auf die Verschuldung in den Berliner Bezirken wird klar: In allen Bezirken sank die Zahl der überschuldeten Menschen, am stärksten dabei in Hohenschönhausen (minus 0,5 Prozentpunkte), Wedding, Tiergarten und Mitte (jeweils minus 0,48 Prozentpunkte). Im Wedding leben aber immer noch die meisten Menschen mit Schuldenproblemen, die Überschuldungsquote betrug dort zum Stichtag 18,13 Prozent. Den zweiten Platz nimmt Hellersdorf mit 15,92 Prozent und den dritten Platz Spandau mit 15,81 Prozent ein. In Neukölln liegt die Quote bei 15,61 Prozent. Hingegen weisen Zehlendorf (7,49 Prozent) und Wilmersdorf (8,83 Prozent) die wenigsten überschuldeten Personen aus.

Das 1879 gegründete Unternehmen Creditreform nimmt für Firmen Bonitätsprüfungen von Geschäftspartnern und Kunden vor und ist Dienstleister für Inkassoverfahren und Zwangsvollstreckungen. Die Daten des SchuldnerAtlasses zieht die Creditreform aus Tochterfirmen und aus der Hochrechnung eigener Fälle.