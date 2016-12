In der Nacht zu Sonntag kam es in Kreuzberg zu einem SEK-Einsatz. Grund war ein Mann, der sich in einem Kaisers-Supermarkt in der Skalitzer Straße selbst mit einem Fleischermesser bedrohte und verletzte. Dies berichtete zuerst die Berliner Morgenpost.

Der 52-Jährige habe sich geweigert den Einkaufsmarkt zu verlassen, als Sicherheitskräfte die Kunden auf den Ladenschluss hinwiesen, erklärte ein Sprecher der Polizei rbb|24: "Er rannte durch das Geschäft, sprang über die Fleischtheke und griff sich dort ein großes Fleischermesser. Dieses hielt er sich an den Hals und fügte sich auch leichte Schnittverletzungen zu."