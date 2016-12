Seit einigen Tagen sorgt ein Werbeplakat der französischen Sportartikel-Kette Decathlon für Ärger in Berlin. Auf dem Plakat am U-Bahnhof Alexanderplatz steht neben einer Action-Kamera der Slogan "Fast so schön wie Ihre Frau, aber mit Ausknopf". Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Was actionbegeisterte Männer ansprechen soll, sorgte allerdings auf Twitter für Unmut. Eine Userin beschrieb das Poster als "menschenverachtend", für die Tageszeitung "taz" ist es "Sexismus pur".

Das Unternehmen reagierte und ließ per Twitter verlauten, dass man mit dem Poster niemandem "auf den Schlips" treten wollen habe. Bis Ende der Woche solle es ausgetauscht werden, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Nachfrage von rbb|24 mitteilte.