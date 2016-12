Mutmaßliche Angreifer des Obdachlosen weiter in U-Haft

Nach Feuer-Attacke in Berliner U-Bahnhof

Die Ermittlungen dauern an: Die sieben Männer, die am Weihnachts-Wochenende einen Feuer-Anschlag auf einen Obdachlosen verübt haben sollen, bleiben in Untersuchungshaft. Bisher haben die Tatverdächtigen unterschiedliche Angaben zur Tatbeteiligung gemacht.