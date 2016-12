Straße des 17. Juni - Die Berliner Silvester-Festmeile öffnet ab 14 Uhr ihre Tore

30.12.16 | 08:14 Uhr

Die Sicherheitsvorkehrungen sind noch schärfer als in den Vorjahren: Die Silvester-Festmeile am Brandenburger Tor öffnet schon am Freitag von 14 bis 20 Uhr, Betonpoller und Panzerfahrzeuge schützen die Eingänge. 100.000 Besucher werden erwartet.



Bereits einen Tag vor Silvester wird in Berlin am Freitag von 14:00 bis 20:00 Uhr die Festmeile auf der Straße des 17. Juni geöffnet. Es gibt ein kleines Unterhaltungsprogramm und die Bandproben zu erleben. Auch in diesem Jahr soll es am Brandenburger Tor wieder die größte Silvesterfeier Europas geben. Die Veranstalter erwarten am Samstagabend mehr als 100.000 Besucher, die auf der zwei Kilometer langen Partymeile bis zur Siegessäule in das neue Jahr feiern werden. Es ist ein Bühnenprogramm mit internationalen Stars wie Bonnie Tyler, DJ BoBo oder Max Giesinger geplant.



Betonpoller vor den Eingängen

Nach dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz gelten allerdings besonders strenge Sicherheitsvorkehrungen. An den Eingängen der Partymeile wurden Betonklötze und gepanzerte Fahrzeuge aufgestellt. Böller und Raketen sind auf dem eingezäunten Gelände verboten. Auch Glasflaschen und alkoholische Getränke müssen draußen bleiben. Ebenfalls zuhause lassen sollten Besucher Rucksäcke, große Taschen und Reisekoffer.





Insgesamt sind rund 2.500 Polizisten aus mehreren Bundesländern im Einsatz, die zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnet sind. 1.700 Polizisten werden nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Brandenburger Tor im Einsatz sein. Die Feuerwehr plant rund 1.500 Helfer ein - so viele wie im Vorjahr, weil sie eigenen Angaben zufolge schlicht nicht mehr Leute hat.

Kandt: Bedrohungslage hat sich nicht verändert

"Ich kann Ihnen garantieren, dass wir bestmöglich vorbereitet sind", sagte Geisel am Freitag dem rbb. "Das gilt nicht nur für das Festgelände auf der Straße des 17. Juni, sondern für alle größeren Plätze in Berlin", sagte er auf Radioeins vom rbb. Auch Polizeipräsident Klaus Kandt zeigte sich im Gespräch zuversichtlich. "Ich bin gar nicht nervös", sagte er dem rbb. "Wir haben einen sehr routinierten Einsatz vor uns, den wir jedes Jahr machen. Wir sind bestens vorbereitet." Die Bedrohungslage habe sich durch den Anschlag am Breitscheidplatz nicht verändert, sagte Kandt im rbb-Inforadio. "Wir haben aber Vorkehrungen getroffen, dass sich so ein Anschlag nicht wiederholen wird." Auch auf den Wachen sei man in maximaler Dienststärke im Einsatz, wie jedes Jahr zu Silvester.

Am Samstag sollen pünktlich um 0:00 Uhr 6.000 Feuerwerkskörper gezündet werden. Ab 0:30 Uhr steigt dann die große Neujahrsfeier, mehrere DJs werden auflegen. Um 3:00 Uhr ist Schluss. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Beginn ist 13:00 Uhr.

Tipps zur Silvesterparty am Brandenburger Tor Wann geht's los? Schon am Freitag, dem 30.12.2016, wird die Partymeile zum ersten Mal öffnen, und zwar von 14 bis 20 Uhr. An diesem Tag gibt's allerdings nur ein kleines Unterhaltungsprogramm und die Bandproben zu erleben - ein sachtes Vorglühen quasi. Auch am 31.12.2016 geht es um 13 Uhr los. Ab 19 Uhr spielen die Live-Bands auf der größten Silvesterparty Deutschlands. Pünktlich um 0 Uhr sollen 6.000 Feuerwerkskörper gezündet werden. Ab 0:30 Uhr steigt dann die große Neujahrsfeier, mehrere DJs werden auflegen. Um 3 Uhr ist Schluss. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Welche Künstler treten auf? Die 80er und 90er haben angerufen - sie schicken jemanden vorbei. Auftreten sollen Bonnie Tyler, DJ BoBo, Fun Factory, Hermes House Band, Jermaine Jackson, Kerstin Ott, La Bouche, Marianne Rosenberg, Max Giesinger, Peter Schilling, Radio Future, Rainhard Fendrich, Ray Wilson, Venga Boys und Wincent Weiss. Moderiert wird das Ganze von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Wenn es Ihnen zu voll ist: Das ZDF überträgt live.



Wieviele Menschen werden erwartet? Mehr als 100.000 Besucher , viele davon - wie in den vergangenen Jahren schon - werden Touristen aus der ganzen Welt sein.

Wie werden die Partygäste geschützt? Nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche wird die Party unter stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. "Wir werden die Anzahl der Beamten noch einmal deutlich steigern", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD). Das Sicherheitskonzept sehe den Einsatz von 1.700 Polizisten und 700 weiteren Sicherheitskräften vor. Die Feuerwehr plant rund 1.500 Helfer ein - so viele wie im Vorjahr, weil sie eigenen Angaben zufolge schlicht nicht mehr Leute hat. Die Zufahrten zum Festgelände sollen mit Betonpollern gesichert werden - Rettungsfahrzeuge können durch. Bei der Meldung eines Unfalls sollten Zeugen Einsatzkräften die Nummer der nächstgelegenen Laterne auf der Feier-Meile nennen . Die Schilder hängen gut sichtbar an den Masten.



Schon seit Montag ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule geschlossen - auch für Fußgänger. Die Partymeile ist eingezäunt und bewacht - an allen Eingängen wird es Kontrollen geben.

Wo sind die Eingänge? Es gibt insgesamt fünf Eingänge zum Festgelände:

Ebertstraße/Ecke Scheidemannstraße Ebertstraße/Ecke Behrendtstraße Yitzhak-Rabin-Straße Bellevueallee / Kleiner Stern Straße des 17. Juni / Grosser Stern

Zugänge für Rollstuhlfahrer/innen Es gibt keine speziellen Eingänge für Rollstuhlfahrer/innen. Alle öffentlichen Zugänge sind auch für Rollstuhlfahrer nutzbar.

Was müssen Besucher zuhause lassen? Böller und Raketen sind - wie in den Jahren zuvor - streng verboten. Auch Glasflaschen und alkoholische Getränke müssen draußen bleiben. Ebenfalls zuhause lassen: Rucksäcke , große Taschen und Reisekoffer. Bringen Sie Zeit mit - wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen werden die Einlasskontrollen voraussichtlich länger dauern.

Bis wann sollte man da sein? Die Veranstalter sagen: Kommen Sie nicht später als um ungefähr 19 Uhr , sonst riskieren Sie, dass es schon zu voll ist. In den vergangenen Jahren gab es aus Sicherheitsgründen immer irgendwann einen Einlassstopp .



Wie kommt man am besten hin? Jedenfalls nicht mit dem Auto - denn rund um das gesamte Feiergelände herum gibt es schlicht keine Parkmöglichkeiten. Auch das Fahrrad sollten Sie - wenn möglich - zuhause lassen - wegen der weitläufigen Absperrungen. Bleiben noch die öffentlichen Verkehrsmittel: Die nächsten Haltepunkte sind Bellevue , Tiergarten , Potsdamer Platz , Friedrichstraße und Kochstraße . Auch wenn sie buchstäblich naheliegt: Die Station Brandenburger Tor wäre keine gute Wahl für die Anreise. Denn am 31. Dezember ist sie eigentlich immer überfüllt und wird deshalb auch irgendwann geschlossen. In den vergangenen Jahren ging hier schon gegen 16 Uhr gar nichts mehr.

Von wo aus kann man das Feuerwerk noch sehen? Wenn Sie der Gedanke an die Menschenmassen auf der Partymeile graust: Es gibt ein paar schön Alternativen, um das große Feuerwerk anzuschauen. Die landeseigene Tourismusagentur "Visit Berlin" empfiehlt zum Beispiel die Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain mit Blick Richtung Fernsehturm, den Monbijoupark an der Spree mit Blick auf die Museumsinsel oder zentral die Moltkebrücke am Regierungsviertel.