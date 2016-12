Angesichts des Terroranschlags in Berlin war auch über ein mögliches Verbot von Böllern und Raketen diskutiert worden. Durchgesetzt hat es sich aber nicht - in der Silvesternacht wird also auch dieses Jahr wieder munter geballert und geböllert werden, und die Feuerwehr muss sich wie jedes Jahr auch diesmal wieder auf zahlreiche Einsätze einstellen. Unterstützt wird sie dabei durch das Technische Hilfswerk, Hilfsorganisationen und Freiwillige Feuerwehren.

Verletzungen, Unfälle und Brände durch falschen Umgang mit Feuerwerk gehörten jedes Jahr zur traurigen Realität, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr wurden in der Silvesternacht allein im Berliner Unfallkrankenhaus in Marzahn 50 Menschen behandelt. Bei sieben Patienten mussten die Chirurgen Finger amputieren; darunter war auch ein zwölfjähriger Junge. Um so etwas zu verhindern, will die Feuerwehr am Mittwoch ihr Konzept für den diesjährigen Jahreswechsel vorstellen. Dabei wollen die Experten erläutern, was beim Kauf von Feuerwerk zu beachten ist und wie man Raketen und Böller sicher benutzt.

Allerdings: Bei der großen Silvesterfeier am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni sind Böller und Raketen - wie auch in den Jahren zuvor - streng verboten. Nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche wird die Party, zu der mehr als 100.000 Besucher erwartet werden, unter stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Das hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag in einer Sitzung des Innenausschusses angekündigt. Es gebe viele Ordner, Videoüberwachung, viel Polizei und weitere Sicherheitsmaßnahmen am Eingang, ergänzte eine Organisatorin am Montag.



Der Aufbau für die Partymeile ging auch am Mittwoch weiter. Sie öffnet erstmals am 30. Dezember, wahrscheinlich um 14 Uhr. Auch an Silvester selbst soll das Gelände ab 14 Uhr zugänglich sein. Das Areal und die umliegenden Straßen sind schon seit dem 23. Dezember für den Durchgangsverkehr gesperrt.