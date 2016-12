Vorbereitungen für Party am Brandenburger Tor - Ein neuer Zaun und mehr Wachleute auf der Silvestermeile

15.12.16 | 14:34 Uhr

Der Countdown für die große Silvesterparty am Brandenburger Tor läuft. Am Donnerstag haben der Veranstalter und die Polizei ihr augestocktes Sicherheitskonzept vorgestellt. Auf der Bühne stehen wieder viele Altstars der 1990er Jahre.

Hunderttausende Besucher werden auch wieder in diesem Jahr bei der 24. Ausgabe der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin erwartet. Für die Veranstalter und die Polizei steht auch in diesem Jahr wieder die Sicherheit der Besucher besonders im Fokus. So sollen ein neuer Zaun und mehr Wachleute für einen reibungslosen Ablauf sorgen. "Wir haben über 500 eigene Security-Kräfte, Video-Überwachung und ein eigenes Funk-System im Einsatz", sagte Organisator Willy Kausch am Donnerstag dem rbb. Die Sicherheitszäune entsprechen den neuesten Sicherheitsanforderungen. "Wir sind natürlich aufmerksam, aber auch gut vorbereitet", so Kausch.

1.000 Beamte am Brandenburger Tor im Einsatz

Die Polizei sieht sich ebenfalls gut gerüstet für die Partysause am Brandenburger Tor. Stadtweit sind an diesem Abend rund 2.500 Beamte im Dienst. Auf der Festmeile selbst arbeite man eng mit dem Veranstalter zusammen, sagte der zuständige Leiter Andreas Sydow dem rbb. Im Bereich der Silvestermeile und in unmittelbarer Nähe sind 1.000 Beamte im Einsatz, die sich nur um die Veranstaltung kümmern. Ähnliche Vorkommnisse wie in der Silvesternacht in Köln im

vergangenen Jahr seien nicht zu erwarten, da es sich um eine gut organisierte Veranstaltung in einem abgetrennten Bereich handle.



Party mit DJ Bobo, Venga Boys und die Hermes House Band

Auf der Bühne setzen die Veranstalter auf Altbewährtes: 1990er-Musik und Partytaugliches. Künstler wie DJ Bobo, Venga Boys und die Hermes House Band, die in den 1990ern ihre größten Erfolge feierten, sollen für Stimmung bei den Besuchern sorgen, wie die Veranstalter weiter mitteilten.

Pünktlich um kurz vor Mitternacht soll ein besonderer Gast auftreten: Sänger Jermaine Jackson, Bruder der verstorbenen Musik-Ikone Michael Jackson. Er wird seinen Song "When the Rain Begins to Fall" präsentieren. Auch Lieder seines Bruders Michael wolle Jackson

singen, sagten die Veranstalter. Mit dem deutschen Sänger Max Giesinger kehrt zudem ein altbekanntes Gesicht auf die Partymeile am Brandenburger Tor zurück. Sein Song "80 Millionen" wurde im vergangenen Sommer auf der Fanmeile vor Berlins Wahrzeichen zum Hit bei der Fußball-Europameisterschaft.

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor lockt auch in diesem Jahr viele feierwütige Besucher nach Berlin. Die Stadt sei schon jetzt fast ausgebucht, sagte visitBerlin-Geschäftsführer Burkhard Kieker dem rbb. Die Straße des 17. Juni soll wegen der Aufbauarbeiten am 2. Weihnachtsfeiertag für den Verkehr gesperrt werden.

Infos für Besucher Die Partymeile öffnet am Freitag, den 30.12.2016 voraussichtlich von 14 bis 20 Uhr. Am Samstag, den 31.12.2016 öffnet die Partymeile voraussichtlich um 14 Uhr. Um Punkt 00:00 Uhr sollen 6000 Feuerwerkskörper gezündet werden. Ab 00:30 Uhr steigt dann die große Party mit DJ Unterhaltung.



Der Eintritt ist frei. Besucher dürfen keine großen Taschen und Feuerwerkskörper mit auf das gelände nehmen, Die Eingänge zum Festgelände befinden sich:

Ebertstraße/Ecke Scheidemannstraße Ebertstraße/Ecke Behrendtstraße Yitzhak-Rabin-Straße Bellevueallee / Kleiner Stern Straße des 17. Juni / Grosser Stern Zugänge für Rollstuhlfahrer/innen Es gibt keine speziellen Eingänge für Rollstuhlfahrer/innen. Alle öffentlichen Zugänge sind auch für Rollstuhlfahrer nutzbar.