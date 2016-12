Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen - Berlin beginnt mit Aufbau für Silvester am Brandenburger Tor

26.12.16 | 15:44 Uhr

Wegen Silvester waren die Straßen und Plätze rund ums Brandenburger Tor schon seit Tagen gesperrt - am Montag nun haben die Aufbauarbeiten begonnen. Nach dem Terroranschlag wird der Jahreswechsel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Am Brandenburger Tor in Berlin haben die Aufbauarbeiten für die große Silvesterparty begonnen. Seit Montag rollen Lastwagen mit Bauteilen für die großen Bühnen an. Im Lauf der Woche werden die Buden sowie die Absperrgitter rund um das Feiergelände aufgestellt. Die Partymeile öffnet erstmals am 30. Dezember, wahrscheinlich um 14 Uhr. Auch an Silvester selbst soll das Gelände ab 14 Uhr zugänglich sein.

Viele Polizisten, viele Ordner, viel Videoüberwachung

Nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche wird die Party unter stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Das hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag in einer Sitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus angekündigt. Es gebe viele Ordner, Videoüberwachung, viel Polizei und weitere Sicherheitsmaßnahmen am Eingang, sagte eine Organisatorin am Montag.



Das Gelände und die umliegenden Straßen sind schon seit dem 23. Dezember für den Durchgangsverkehr gesperrt. Mehr als 100.000 Besucher werden am Brandenburger Tor und auf der zwei Kilometer langen Feierstrecke auf der Straße des 17. Juni erwartet.

Party mit DJ Bobo, Venga Boys und Hermes House Band

Auf der Bühne setzen die Veranstalter auf Altbewährtes: 1990er-Musik und Partytaugliches. Künstler wie DJ Bobo, Venga Boys und die Hermes House Band, die in den 1990ern ihre größten Erfolge feierten, sollen am letzten Tag des Jahres auftreten, wie die Veranstalter mitteilten. Für kurz vor Mitternacht ist noch ein besonderer Gast angekündigt: Sänger Jermaine Jackson, Bruder der verstorbenen Musik-Ikone Michael Jackson. Er wird seinen Song "When the Rain Begins to Fall" präsentieren. Auch Lieder seines Bruders Michael wolle Jackson singen, so die Veranstalter. Mit dem deutschen Sänger Max Giesinger kehrt zudem ein altbekanntes Gesicht auf die Partymeile am Brandenburger Tor zurück. Sein Song "80 Millionen" wurde im vergangenen Sommer auf der Fanmeile vor Berlins Wahrzeichen zum Hit bei der Fußball-Europameisterschaft.

Infos für Besucher Bereits am Freitag, dem 30.12.2016, wird die Partymeile zum ersten Mal öffnen, voraussichtlich von 14 bis 20 Uhr. Auch am Samstag, dem 31.12.2016, geht es voraussichtlich um 14 Uhr los. Pünktlich um 00:00 Uhr sollen 6.000 Feuerwerkskörper gezündet werden. Ab 00:30 Uhr steigt dann die große Party mit DJ Unterhaltung.



Der Eintritt ist frei. Besucher dürfen keine großen Taschen und Feuerwerkskörper mit auf das Gelände nehmen. Die Eingänge zum Festgelände befinden sich an folgenden Orten:

Ebertstraße/Ecke Scheidemannstraße Ebertstraße/Ecke Behrendtstraße Yitzhak-Rabin-Straße Bellevueallee / Kleiner Stern Straße des 17. Juni / Grosser Stern Zugänge für Rollstuhlfahrer/innen Es gibt keine speziellen Eingänge für Rollstuhlfahrer/innen. Alle öffentlichen Zugänge sind auch für Rollstuhlfahrer nutzbar.