In den vergangenen Jahren war jedoch die Kritik an den Auftritten der schwarz geschminkten "Zwarten Pieten" (Schwarzer Peter) in Brandenburg immer lauter geworden. Die Darstellung und das sogenannte "Blackfacing" seien diskriminierend und rassistisch, hieß es. Die Stadtverwaltung kündigte 2015 an, sie wolle Zuschüsse - 16.000 Euro - für das Fest nicht länger zahlen. Beim vergangenen Fest traten daraufhin weder "Sinterklaas" noch "Zwarte Pieten" in Potsdam auf.

Die Figur des Piet ist inzwischen auch in den Niederlanden höchst umstritten: Das Outfit des Knechts mit buntem Gewand und Halskrause erinnert viele Kritiker an die dunkle Sklaverei-Vergangenheit. Immer wieder gab es Proteste und Klagen.



Oeckel erläuterte am Montag, in den Niederlanden hätten die Städte nun verschiedene Lösungen gefunden. Während in einigen Orten keine "Pieten" mehr auftreten, würden sie in anderen beispielsweise bunt geschminkt. Zur Begründung, in Potsdam ungeschminkte Nikolaus-Helfer an den Start gehen zu lassen, hieß es offiziell von der Agentur: "Der Veranstalter orientiert sich hierbei an den Traditionsvereinen in den Niederlanden." Sprich: freestyle.



Auf den "Sinterklaas" und seine Helfer ganz zu verzichten, sei für die Agentur nicht in Frage gekommen, sagte Oeckel. "Das was ans Herz geht, hat einfach gefehlt." Ohne die Nikolaus-Figur habe der Potsdamer Markt an Charakter verloren. Den Angaben zufolge soll nun am Samstagmittag "Sinterklaas" mit seinem Gefolge im Potsdamer Hafen ankommen und vom Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) ins Holländische Viertel begleitet werden.