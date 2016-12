Nach einem Tötungsdelikt vor zwei Monaten an einem 28-jährigen Mann aus Bestensee (Dahme-Spreewald) ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Es handelt sich nach ersten Angaben um einen Hausmitbewohner des Getöteten. Ermittelt hatte die Mordkommission der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Süd unter Federführung der Staatsanwaltschaft Cottbus.

Der 28-jährige Mann war am 16. Oktober 2016 von einem Angehörigen tot in seiner Wohnung in Bestensee aufgefunden worden. Da schnell klar war, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war, wurde zur Aufklärung des Verbrechens bei der Kriminalpolizei eine Sonderkommission "Bestensee" eingerichtet, die mit bis zu 25 Beamten im Einsatz war.

Im Laufe der Ermittlungen geriet ein 25-jähriger Hausbewohner in den Fokus der Ermittlungen. Im Dezember wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. In seiner Vernehmung räumte er die Tat ein.

Am vergangenen Mittwoch erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen ihn wegen Totschlags. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zur weiteren Sachverhaltsaufklärung dauern an.