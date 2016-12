Spendenaktion für syrische Flüchtlingskinder - Islamic Relief startet Aktion "Speisen für Waisen"

11.12.16 | 15:56 Uhr

Bereits zum fünften Mal startet die islamische Hilfsorganisation Islamic Relief ihre Aktion "Speisen für Waisen". Muslime und andere Gläubige laden zu sich zum Essen ein, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Spenden zu sammeln.

Die muslimische Hilfsorganisation Islamic Relief Deutschland startet in Berlin am Sonntag die bundesweite einmonatige Spendenaktion "Speisen für Waisen". Unter dem Motto "Gemeinsam essen, gemeinsam helfen" würden sich überall im Land Tausende Muslime und Nichtmuslime am gedeckten Tisch begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und zusammen notleidenden syrischen Waisenkindern im Libanon helfen, kündigte die Organisation vorab an. Zum Auftakt lädt eine Familie in Berlin-Mariendorf am Sonntag zum gemeinsamen Essen ein.

Gemeinsam speisen und helfen

Die bundesweite Hilfsaktion "Speisen für Waisen" findet den Angaben zufolge bereits zum fünften Mal statt. Dafür laden Muslime und andere gläubige Gäste zu sich zum Frühstück, Tee oder Abendbrot ein und bitten um Spenden. In diesem Jahr sollen sie vor allem syrischen Kindern im Libanon zugutekommen. Indem Muslime und Nicht-Muslime zusammen am gedeckten Tisch sitzen, könnten sie darüber hinaus einen Beitrag zur Integration in Deutschland leisten, hieß es. An der Spendenaktion vor einem Jahr nahmen bundesweit mehr als 35.000 Menschen teil, darunter Prominente wie Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Sie spendeten mehr als 230.000 Euro für Waisenkinder. Das Wohlergehen von Waisen sei Muslimen eine besondere Verpflichtung, weil der Prophet Mohammed selbst Waise war, hieß es. "Speisen für Waisen" endet am 31. Januar 2017.

Islamic Relief ist eine nichtstaatliche Organisation und engagiert sich international in der Not- und Entwicklungshilfe. In Berlin betreibt sie unter anderem das muslimische Seelsorgetelefon MuTeS und kooperiert dabei mit der Caritas, der Diakonie und der kirchlichen Telefonseelsorge. Islamic Relief ist Mitglied im Deutschen Spendenrat und in der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.