Sound of Brandenburg - Spotify-Charts: Das hörten die Brandenburger Landkreise 2016

16.12.16 | 15:45 Uhr

300 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung, 250 Kilometer zwischen Ost und West - und auch musikalisch trennen Brandenburg Welten, zeigt die 2016er Auswertung des Musik-Streamingdienstes Spotify: Bei den begehrtesten Künstlern liefern sich drei Parteien ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, der beliebteste Song ist ziemlich eindeutig.



Exklusiv für rbb|24 hat der Musik-Streamingdienst Spotify den Sound der Brandenburger Landkreise 2016 ausgewertet. Hier können Sie sich durchklicken- und scrollen und herausfinden, was Ihr Landkreis hört. Ausgewertet wurde die über Spotify in Brandenburgs Kreisstädten gehörte Musik zwischen 1. Januar und 30. November 2016.



Zur Berliner Auswertung geht es hier - in der Hauptstadt gibt es eindeutige Favoriten.



Oder-Spree

Oder-Spree mag es etwas gemächlicher: Hier dominiert die Indie-Pop-Gruppe Twenty One Pilots und "Don't Let Me Down" von The Chainsmokers. Auffällig: Der Rapper "A$AP Rocky" schafft es in keinem anderen Landkreis unter die Top 5.



Brandenburg an der Havel

Hip-Hop und Rap stehen in ganz Brandenburg sehr hoch im Kurs: Drake, Alligatoah, K.I.Z. wurden im gesamten Land sehr häufig gestreamt. Der Berliner Rapper "Kontra K" schafft es zwei Mal sogar auf die 1: in der Stadt Brandenburg und im Havelland.



Cottbus

Rapper Alligatoah ist in fünf Landkreisen der meistgestreamte Künstler des Jahres 2016 - unter anderem in der kreisfreien Stadt Cottbus. Bei den beliebtesten Songs gehen es die Lausitzer etwas ruhiger an.



Barnim

In der Barnimer Kreisstadt Eberswalde dominieren Rap und Hip-Hop die Künstler-Charts mehr als irgendwo anders: Alligatoah, Kontra K, K.I.Z. und Drake unter den Top 4 - und selbst Altmeister Eminem landet hier auf Platz 3.



Spree-Neiße

Die Indie-Pop-Combo "Twenty One Pilots" schaffte es in fünf Kreisen auf den Spitzenplatz, darunter auch in Spree-Neiße. Beim meistgestreamten Song landet "Stressed Out" aber nur auf Platz 5.



Frankfurt (Oder)

In Berlin landete "One Dance" von Drake in zehn Bezirken auf der 1 (von 12 möglichen). In Brandenburg schaffte er es nur drei Mal - unter anderem in Frankfurt. Der Kanadier ist auch der beliebteste Künstler der Stadt. Im gesamten Bundesland schafft er insgesamt fünf Mal auf den Spitzenplatz.



Elbe-Elster

Elbe-Elster tanzt aus der Reihe: "Me, Myself & I" steht nur hier in Herzberg auf Platz 1. Auch Rihanna spielt hier - im Gegensatz zu anderen Kreisen und Städten - nur eine kleine Rolle.



Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald entspricht mit Twenty One Pilots, Drake & Co. dem Brandenburger Durchschnitt - bei den Künstlern landet allerdings die Hip-Hop-Formation "DAT ADAM" auf Platz 10. Sie spielen ansonsten keine Rolle im Land.



Teltow-Fläming

"This Girl (Kungs Vs. Cookin' On 3 Burners)" von Kungs,Cookin' On 3 Burners wurde in keinem Kreis so oft gestreamt wie in Teltow-Fläming.

Ostprignitz-Ruppin

"Cheap Thrills" von Sia war ein großer Hit in diesem Jahr, landete aber nirgendwo in Brandenburg auf Platz 1. Doch: Ostprignitz-Ruppin macht da eine Ausnahme.



Oberhavel

Shawn Mendes? Steht im Brandenburg nicht so im Kurs - in Oberhavel ist der kanadische Popsänger allerdings fast der am häufigsten gestreamte Künstler des Jahres.



Prignitz

Kaum Überraschungen in der Prignitz - hier gehen es die Spotify-Streamer etwas ruhiger an. Auf Platz 3 der Songs landet auch der sonst nicht so oft gestreamte Song "Fast Car" von Jonas Blue.



Potsdam

Wer ist eigentlich Justin Bieber? Diese Frage könnte man sich durchaus stellen, wenn man sich alle Ergebnisse für Brandenburg anschaut. Der Kanadier ist in Berlin sehr oft unter den Top 5, in Brandenburg dagegen nur sehr selten, unter anderem in Potsdam. Hier dominieren auch Rihanna und Coldplay.



Uckermark

Wenig Überraschungen auch in der ruhigen Uckermark: Nur die Top3-Position der Hip-Hopper "257ers" ist doch außergewöhnlich.



Havelland

Der Berliner Rapper Kontra K landet hier den zweiten Spitzenplatz in Brandenburg. Überraschend ist auch die Top4-Position von "RAF Camora".



Märkisch-Oderland

Märkisch-Oderland entspricht dem Brandenburger Durchschnitt - hier landen die in der gesamten Mark beliebten Künstler Top-Platzierungen. Überraschend nur: Mike Posner ist mit "I Took A Pill In Ibiza - Seeb Remix" auf Platz 2.



Oberspreewald-Lausitz

Mike Posner kann in OSL-Kreisstadt Senftenberg seine zweite Top-Platzierung mit "I Took A Pill In Ibiza - Seeb Remix" einfahren. Ansonsten ist der Kreis mit Alligatoah, Kontra K und K.I.Z. sehr rap-lastig.



Potsdam-Mittelmark

Früher war Coldplay eine große Nummer, der Hype hat sich leicht gelegt. Nur im Landkreis Potsdam-Mittelmark landet die englische Gruppe auf Platz 2. Ansonsten entspricht der Kreis dem Brandenburger Durchschnitt.