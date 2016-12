Seit Jahren steigt die Zahl der Syphilis-Fälle in Deutschland, das belegen die Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts. Doch nirgendwo infizieren sich so viele Menschen mit der Geschlechtskrankheit wie in der Hauptstadt - vor allem Männer.

Deutschlandweit gab es im letzten Jahr in Berlin die mit Abstand meisten Syphilis-Patienten im Verhältnis zur Einwohnerzahl. In der Stadt wurden 39 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner registriert. An zweiter Stelle folgte Hamburg mit rund 21 Fällen, wie das Robert-Koch-Institut am Montag in Berlin mitteilte.

Landesweit steigt die Zahl der Syphilis-Infektionen weiter: Im vergangenen Jahr wurden bundesweit 6.834 Fälle gemeldet, rund 19 Prozent oder 1.100 Fälle mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der Infektionen nimmt sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu, gleichwohl betreffen die meisten Fälle weiterhin Männer, die Sex mit Männern haben. Der Frauenanteil liegt bei nur 6,2 Prozent aller gemeldeten Infektionen.