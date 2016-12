Tom Berlin-Plänterwald Donnerstag, 01.12.2016 | 15:20 Uhr

Wie habe ich zum auslösenden Artikel gestern geschrieben? Unausgegorene Geschichten und nicht bewiesene Behauptungen sollte man nicht einfach so ins Netz stellen. Prompt hat sich ja gleich jemand darüber aufgeregt. Und nun? War doch alles ganz anders. Bei solcherlei Meldungen bin ich immer skeptisch und warte gern die Aussage der zweiten Seite ab. Es ging also nicht um das KOPFTUCH-Mädchen, sondern um das essen eines DÖNERS in der Bahn. Die Jugendliche wurde also zurecht der Bahn verwiesen. Gut so! Und - liebe Journalisten - bitte erst fertigrecherchieren und dann "Meldung" machen. Das erspart einigen von uns unnütze Aufregung ... ;-)