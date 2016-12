Video: rbb|24 | 02.12.16 | Vanessa Klüber

Umbenennung Berliner Straßennamen - Diktatoren bleiben nicht lange

03.12.16 | 14:12 Uhr

Aus der Stalinallee wurde die Karl-Marx-Allee, aus der Fritz-Heckert-Straße der Engeldamm: Vor 25 Jahren verwandelte die große Umbenennungswelle in Berlin und Brandenburg politisch Verpöntes in Unverfängliches - wenigstens auf den Straßenschildern. Von Vanessa Klüber und André Noll

Nach der Wende waren viele Straßennamen in Ost-Berlin und Brandenburg plötzlich verpönt: Auf den Blechschildern hatte man SED-Funktionäre, kommunistische Revolutionäre und radikale Linke verewigt. Aber nach der Wiedervereinigung wurden diese Spuren der DDR-Diktatur im öffentlichen Raum getilgt: Viele Straßen erhielten ihren alten Namen zurück oder wurden neu benannt. Die große Umbenennung begann vor 25 Jahren - am 2. Dezember 1991. Allerdings erlebte man dieses Phänomen bei der Wende nicht zum ersten Mal. Je nachdem, welche politischen Zustände gerade herrschten – welche Persönlichkeiten abgelehnt, welche geschätzt wurden – mussten Namen weichen: Ob Kolonialisten, Nazis oder Kapitalisten.

"Kein Mensch steht eben für Gut oder böse"

Andreas Matschenz ist für die Karten im Berliner Landesarchiv zuständig. Er hat eine interaktive historische Karte mitentwickelt. Auf ihr kann man für ganz Berlin sehen, wie die Straßen heute heißen, und wie sie früher hießen. "Wenn man durch Berlin läuft ist es so, als ginge man durch ein Museum von wichtigen Persönlichkeiten: wichtig im Sinne der politischen Haltung der jeweiligen Zeit", sagt er. Dass alle Namensgeber der mehr als 10.000 Straßen gänzlich unschuldig seien, sei eigentlich unmöglich. In den meisten Biografien seien immer wieder dunkle und widersprüchliche Kapitel zu finden: "Kein Mensch steht eben für Gut oder Böse, schwarz oder weiß. Es gibt immer auch Grauwerte."

Gefallene Diktatoren hatten keine guten Chancen

Besonders schlechte Chancen, die Zeit auf einem Straßenschild zu überdauern, haben Diktatoren. So wurde etwa aus der Stalinallee in Friedrichshain noch zu kommunistischen Zeiten die unverfänglichere Karl-Marx-Allee. Aber auch dafür gab es keine volle Zustimmung: Wenig später forderten einzelne Politiker, auch Karl-Marx-Straßen, -Alleen, -Wege und -Plätze wieder zu verbannen. In Ostdeutschland betrifft dies ungefähr 500 Schilder. Ob eine Persönlichkeit auf einem Straßenschild verewigt bleiben darf, darüber gehen die Meinungen nicht nur in der Zeitgeschichte auseinander. Auch von Ort zu Ort ist das verschieden. Die Clara-Zetkin-Straße in Berlin etwa wurde 1995 in Dorotheenstraße umbenannt. Im benachbarten brandenburgischen Kleinmachnow gibt es jedoch weiterhin eine Straße, die nach dieser revolutionär-marxistischen Politikerin benannt ist.

Straßen umbenennen sei "Berliner Volkssport"

Doch die Zeit der schnellen Umbenennungen scheint - zumindest vorübergehend - vorbei zu sein: Bürger streiten oft in langen Prozessen um Straßennamen. Nach Meinung von Matschenz hat sich das zu einem "Berliner Volkssport" entwickelt. "Es gibt da meiner Ansicht nach eine politische Überkorrektheit. Man will mit einer Namensänderung etwas politisch vergessen machen, anstatt die widersprüchliche Namensgeschichte zu kommentieren und damit produktiv zu machen." Manchmal kann der schlechte Ruf einer Straße oder eines Stadtteils auch einfach nicht mit einer Namensänderung getilgt werden. So sei "Dalldorf" Anfang des 20. Jahrhunderts in Wittenau umbenannt worden, nach dem damaligen Bürgermeister Peter Witte. Denn im damaligen Dalldorf wurde von 1877 bis 1879 die "Städtische Irrenanstalt Dalldorf" errichtet. Im Volksmund soll es ständig geheißen haben: "Die Verrückten von Dalldorf". Später hieß es dann wohl "die Verrückten von Wittenau". Ein paar Beispiele von Straßen, die nach der Wende umgetauft worden sind:

Dimitroffstraße in Pankow

Georgi Michailowitsch Dimitroff war ein bulgarischer Politiker der Bulgarischen Kommunistischen Partei. Von 1946 bis 1949 war er bulgarischer Ministerpräsident. Nach der Wende wurde die Dimitroffstraße in Danziger Straße umbenannt. So hieß sie übrigens auch vorher schon.

Heinrich-Rau-Straße in Marzahn

Heinrich Rau war Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED, Vorsitzender der Staatlichen Plankommission der DDR sowie Minister für Maschinenbau und für Außenhandel und Innerdeutschen Handel. Vorher war er im Spanischen Bürgerkrieg zeitweise Brigadekommandeur der XI. Internationalen Brigaden gewesen. Nach der Wende wurde die Straße in Märkische Allee umbenannt.

Ho-Chi-Minh-Straße in Fennpfuhl (Alt-Hohenschönhausen)

Sie wurde nach dem vietnamesischem Revolutionär und Kommunist benannt. Ho Chi Minh war ebenfalls Premierminister (1945–1955) und Präsident (1945–1969) der Demokratischen Republik Vietnam. Auch die Ho-Chi-Minh-Straße bekam nach der Wende ihren alten Namen zurück: Weißenseer Weg.

Albert-Norden-Straße in Hellersdorf

Seit 1958 war er Mitglied des Politbüros des ZK der SED und Abgeordneter der Volkskammer, 1976 Mitglied des Staatsrates. Aus diesen Funktionen schied er 1981 aus. Nach der Wende wurde die Albert-Norden-Straße in Cecilienstraße zurückbenannt.

Straße der Befreiung in Lichtenberg

Ihren Namen erhielt sie in der DDR anlässlich des 30. Jahrestags der Befreiung Deutschlands von der NS-Herrschaft durch die Alliierten im Jahr 1975. Nach der Wende wurde sie in "Alt-Friedrichsfelde" umbeannt.

