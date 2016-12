Zwei Schwerverletzte nach Streit in Gesundbrunnen

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen bei einer Auseinandersetzung zweier Männergruppen lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten die zwei Gruppen gegen 2:30 Uhr vor einem Lokal in der Soldiner Straße aneinander.

Dabei wurde der 23-Jährige so schwer am Kopf verletzt, dass Lebensgefahr besteht. Ein drei Jahre älterer Mann erlitt zudem mehrere Stichwunden, ein weiterer Beteiligter leichtere Verletzungen. Alle drei Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die anderen beteiligten Männer konnten fliehen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Warum es zu dem Streit gekommen ist, war zunächst unklar.