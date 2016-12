Vergleichsweise niedrige Strafen - Berlin ist besonders beliebt bei Taschendieben

19.12.16 | 16:36 Uhr

Berlin ist beliebt - doch nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Taschendieben. Denn in der Hauptstadt drohen Kriminellen unter anderem nicht so hohe Strafen, wie in anderen Regionen Deutschlands.

Berlin ist besonders beliebt bei Taschendieben. Die Hauptstadt sei sehr verlockend für die organisierten Banden der Taschendiebe aus Südosteuropa, teilte die Polizei am Montag mit. Dazu trügen auch die zwölf Millionen Touristen pro Jahr bei. Zudem seien die Strafen in Berlin im Vergleich etwa zu Bayern niedriger. Die Berliner Polizei sehe "etwas neidisch" nach Bayern, sagte Thomas Simmroß, Kriminaldirektor im Landeskriminalamt. Für gleiche Taten verhängten die bayerischen Richter deutlich härtere Strafen. Das wüssten auch die Diebesbanden genau. "Fakt ist, das entfaltet etwas Wirkung." Die Polizei führe aber derzeit Gespräche mit Richtern in Berlin, um "für bestimmte Phänomene der Kriminalität zu sensibilisieren". Erst kürzlich begann in Berlin der dritte Prozess im bislang größten Verfahren in Europa gegen organisierten Taschendiebstahl.

Organisierte Kriminalität oft schwer nachweisbar

Um gegen Taschendiebstahl vorzugehen, hatte die Polizei in der vergangenen Woche vom 12. bis 18. Dezember auch eine umfangreiche Kampagne gestartet. Gemeinsam mit der Bundespolizei wurden besonders auf den großen Bahnhöfen und Weihnachtsmärkten Menschen aufgeklärt und gewarnt. 250 Polizisten waren im Einsatz. Sie führten mehr als 7.800 Gespräche und demonstrierten in Rollenspielen das Vorgehen der Diebe. 47 Verdächtige wurden während der Kampagne festgenommen, darunter auch Kinder wie ein 13-jähriges Mädchen, und zwölf Haftbefehle erlassen. Die Polizei sprach von einem Erfolg, weil es oft schwer ist, nachzuweisen, dass es sich um organisierte und reisende Täter handelt - meist die Voraussetzung bei einer einfachen Tat wie Diebstahl für einen Haftbefehl.

50.000 angezeigte Taschendiebstähle

Simmroß erklärte die Struktur der kriminellen Banden mit etwa 10 bis 20 Mitgliedern. Knapp die Hälfte der professionellen Täter kommen demnach aus Rumänien, die meisten anderen aus den Balkanstaaten oder Nordafrika. Die Banden sind in den Großstädten in ganz Westeuropa unterwegs. "Bei den Taten agieren die Taschendiebe nie alleine, sondern mindestens zu dritt." Nach einer Prognose der Polizei gab es in diesem Jahr etwa 50.000 angezeigte Taschendiebstähle in Berlin. Das sind 25 Prozent mehr als im vergangenen Jahr (rund 40.000) und viermal so viel wie noch in den Jahren 2009 und 2010.