In Berlin-Friedrichshain hat es am Dienstag Nachmittag einen Verkehrsunfall gegeben, in den auch eine Straßenbahn verwickelt war. An der Kreuzung Landsberger Allee/ Ebertystraße stieß ein Auto mit der Tram zusammen.

Der Unfallhergang sowie ob es Verletzte gibt, ist noch nicht klar. Die Polizei ist vor Ort und rät dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren.



Die Tramlinie M5 musste für etwa eine halbe Stunde unterbrochen werden, zudem kam es auf den Linien M6 und M8 zu Verspätungen, wie BVG-Sprecher Markus Falkner rbb|24 bestätigte.