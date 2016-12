Mit einer alten Betrugsmasche versuchen Kriminelle zurzeit in Berlin-Neukölln, ihre Opfer sämtlicher Wertgegenstände zu entledigen. Darauf wies die Polizei am Montag hin. So haben am ersten Weihnachtstag Unbekannte mehrfach vorrangig wohlhabende Menschen per Telefon auf einen bevorstehenden Einbruch hingewiesen. Indem sie sich als Polizisten ausgaben, boten sie an, Schmuck, Geld oder EC-Karten vorsorglich abzuholen.



In neun Fällen seien die Angerufenen nicht auf die Betrugsmasche hereingefallen. Einer älteren Frau jedoch entlockten die Täter sämtliche Wertgegenstände. Die Polizei bittet Betroffene, sich bei Verdacht auf eine Straftat umgehend bei der nächstgelegenen Polizeiwache oder per Notruf zu melden.