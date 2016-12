Der 27. Juni 1995 ist ein heißer Tag. In der Zehlendorfer Commerzbank herrscht reger Betrieb. Um 10:15 Uhr fährt ein weißer Lieferwagen vor. Schwer bewaffnete Täter stürmen die Bank und bedrohen Kunden und Angestellte. Alle müssen sich auf den Boden legen und werden gefesselt. Doch statt nun schnell die Kasse zu plündern und abzuhauen, lassen sich die Täter in den Keller der Bank führen.

Während die 16 Geiseln in der Bank um ihr Leben bangen, verhandeln die Täter mit der Polizei: In einem Brief fordern sie 17 Millionen D-Mark Lösegeld. Im Laufe des Tages muss der damalige stellvertretende Filialleiter Armin Jende immer wieder per Telefon mit der Polizei kommunizieren – die Täter selbst sprechen nicht und nehmen der Polizei damit die Chance, sich ein genaueres Bild von ihnen zu machen.