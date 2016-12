Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine 26-jährige Frau in einem Berliner U-Bahnhof haben Polizei und Staatsanwaltschaft den Hauptverdächtigen identifiziert. Der nun namentlich bekannte Mann konnte aber noch nicht gefasst werden, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwoch sagte.

Die Berliner Staatsanwaltschaft gibt sich optimistisch, den Berliner U-Bahn-Treter in Kürze zu ermitteln. Der zunächst festgenommene Mann, der bei dem Vorfall zugegen gewesen sein soll, wurde am Dienstag wieder freigelassen. Inzwischen wurde ein ähnlicher Vorfall aus München bekannt.

Wie die "B.Z." meldet, hat sich der Haupttäter womöglich nach Bulgarien abgesetzt. Staatsanwaltschaftssprecher Steltner sagte dazu: "Wir werden dem nachgehen". Der Angreifer soll aus Bulgarien stammen, wie die anderen drei Männer auf dem Überwachungsvideo auch.

Dem Bericht zufolge konnten die Ermittler den Haupttäter nicht an seinem Wohnort in Berlin aufspüren. Bereits am Montag verhörte die Polizei einen mutmaßlichen Begleiter zu dem Fall, der später wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Insgesamt seien dessen "Einlassungen nicht besonders brauchbar" gewesen, wird ein Fahnder zitiert. "Zumindest konnten wir ermitteln, dass alle Tatbeteiligten offenbar verwandt miteinander sind", so der Fahnder demnach weiter.