Der Zuschauer Berlin Donnerstag, 15.12.2016 | 19:19 Uhr

Vielleicht sollte man an dieser Stelle mal so ganz nebenbei erwähnen, dass die Ermittlungsbehörden ohnehin sehr zurückhaltend mit der Veröffentlichung von Einzelheiten zur Person des Tatverdächtigen sind. Damit meine ich jetzt nicht seinen Namen oder dergleichen, sondern andere Informationen, die zur Abrundung des Bildes durchaus interessant wären. Allerdings gehe ich davon aus, dass diese Informationen in keinem direkten Zusammenhang zur Täterschaft stehen, so dass es wohl auch presserechtlich bedenklich wäre, sie zu veröffentlichen. Da müssen mehrere Rechtsgüter gegeneinander abgewogen werden, und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung (also ob man nun mehr oder weniger Informationen veröffentlichen soll) ich tendiere. In diesem speziellen Fall kann man jedoch durchaus die Frage aufwerfen, warum der Tatverdächtige sich bis zur Begehung der Tat überhaupt in Berlin frei bewegen konnte.