Bundespräsident Joachim Gauck hat die Verdienste von ehrenamtlichen Helfern gewürdigt und 24 Menschen in Berlin den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Sie haben sich unter anderem im sozialen, kirchlichen und kommunalpolitischen Bereich oder im Sport, in der Wissenschaft, im Naturschutz und der Völkerverständigung in herausragender Weise verdient gemacht.



Gauck sagte am Montag anlässlich des Tags des Ehrenamts im Schloss Bellevue, er bewundere deren Fantasie und Tatkraft. Damit signalisierten sie verschiedensten Menschen, dass sie dazu gehörten. Er zeichnete 13 Frauen und 11 Männer aus.